聯合再生(3576)6月營收新台幣13.8億元，月成長8%，年增12%。

聯合再生6月份營收成長主係台灣內需強勁，電池及模組產能滿載稼動，售價因反應成本漲幅而調升，公司營運持續好轉。

聯合再生累計H1合併營收為新台幣66.75億元，較去年同期成長6.3%。因應國內大型電站及終端需求增加，聯合再生持續擴增模組產線，目前已開始裝機作業，近期內將可開始量產，預期可對未來營收帶來貢獻。

聯合再生日前法說表示，第三季將與策略投資人成立子公司，其中，聯合再生持股將超過50%，目標三年內持有500MW電站、五年內達到1GW，可望為公司後續帶來穩定的現金流。

該公司今年已取得200MW的公標案，其中100MW 將在今年併網，預估3年內增加至500MW，5年後上看1GW，以1GW的售電收入推算，每年將為公司帶來55億元現金流，20年就有280億元。