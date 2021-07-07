彩晶（6116）召開董事會，通過資本支出預算案，金額約170億元，計畫新增一條生產線、產能約3萬片，這也是十多年來彩晶首次擴充產能。以目前彩晶5.3代廠產能規模約14萬片計算，產能增加幅度約兩成。

彩晶表示，中小尺寸面板應用廣泛，長期來看，LCD面板還是有穩定需求。公司長期獲利，有穩定現金流，董事會討論小幅擴充產能，期望提升營收、獲利。