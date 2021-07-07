10年來首次 彩晶砸170億元 擴增3萬片產能 16:502021/07/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彩晶（6116）召開董事會，通過資本支出預算案，金額約170億元，計畫新增一條生產線、產能約3萬片，這也是十多年來彩晶首次擴充產能。以目前彩晶5.3代廠產能規模約14萬片計算，產能增加幅度約兩成。 彩晶表示，中小尺寸面板應用廣泛，長期來看，LCD面板還是有穩定需求。公司長期獲利，有穩定現金流，董事會討論小幅擴充產能，期望提升營收、獲利。 三陽股東會 吳清源宣示3大營運方向 《電子零件》國巨通過配息10元 H1營收年增近1.2倍 #彩晶 #萬片 #產能 #董事會 #擴充產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》兆勁H1營收同期高 Q3仍樂觀 11:092021/07/07 財經 《半導體》聯電產能利用率年底前滿載 今年平均售價增1成 10:522021/07/07 財經 聯詠Q2營收 超越財測高標 04:102021/07/07 財經要聞 《盤後解析》貨櫃三雄遇亂流 台積率電子力守17800點 14:332021/07/07 財經 《金融》保單借款紓困 5天申貸達13.17億元 08:022021/07/07 財經 1分鐘讀財經》航運狂吞50％成交量 投資專家3字警告 08:202021/07/07 財經 《類股》6月營收揭曉 國巨、奇力新兩樣情 09:102021/07/07 財經 福師大學報》數位經濟中的消費新內涵與消費力培育（韓文龍） 10:262021/07/07 海納百川 《集中市場》航海王翻船 三大法人賣超137.19億元 15:412021/07/07 財經 女友手機存性愛片男主角不是自己 綠帽男翻拍報復反賠24萬 12:432021/07/07 社會 《汽車股》三陽決配息1.3元 三大支柱拚恢復榮耀 12:172021/07/07 財經 財經熱門新聞 傳赴美打疫苗 聯電榮譽董事長曹興誠回應了 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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