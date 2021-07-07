歐美陸續解封啟動報復性消費，在新單、新產加持下，專業TPU廠八貫（1342）6月營收1.8億元，月增31.55％，創歷史新高表現，並較去年同期成長38.99％；上半年營收8.97億元，年增25.97％，成長幅度亦為近2年的新高。

八貫表示，營收衝高主要受惠歐美國家陸續解封，帶動戶外產品出貨量明顯成長，以及航太產品訂單已開始回籠，公司依手上訂單能見度明確性與新廠學習曲線成熟度來看，對下半年營運表現抱持樂觀看法。

八貫受惠歐美國家陸續解封後引發的報復性消費帶動，去年明顯受到壓抑的戶外產品，今年上半年呈現超過8成的年增幅表現；尤其美國疫苗覆蓋率提升後，戶外休閒活動與旅遊人潮湧現，更進一步強化國際戶外品牌大廠拉貨力道。

此外，中美貿易戰造成的轉單效應，以及投入新品研發帶來的平均售價提高，也成為營運衝高助力。

八貫指出，歐美解封後經濟重啟，航太應用產品訂單開始回籠。除原有的救生衣、救生筏產品外，新產品救生梯用特殊TPU機能布料亦在訂單採購之列，預期在上半年航太產品已重回成長表現下，下半年更可望出現明顯的V型彈升。

八貫認為，以手上訂單能見度來看，此次歐美解封後產生的報復性消費力道不容忽視。第二季起新廠已完成試量產加入營運，並通過客戶認證，學習曲線已達成熟階段，在新產能加入後整體產能將提增4成下，訂單消化應不成問題；預期下半年稼動率維持高檔，全年營運樂觀期待。