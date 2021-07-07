太妍ＭＶ一片千禧年繽紛色彩。（avex提供）

擁「因信任而聆聽」美稱的韓國歌手太妍，繼去年12月發行《What Do I Call You》專輯後，太妍時隔7個月以新曲〈Weekend〉回歸歌壇。韓國KBS電視台卻於新歌公開三天前，搶先誤播出了新歌MV約20秒，讓粉絲憤憤不平，也有一說疑是電視台與公司鋪陳的宣傳方式。

太妍日前在紀念直播中說明事件確是電視台失誤提早流出，她自己也哭笑不得，她表示，用好的角度來看，也算是提前稍微滿足了大眾的好奇心，完美圓場。

MV小腹古 懷念蘋電時代

被粉絲稱為「精靈王」的太妍，在首波公開的預告照與MV，以一襲粉色服飾在夢幻氛圍中展現復古粉粉樂，連當中的道具蘋果電腦都是二十年前的圓弧彩色機型，太妍則在踩著滑板車四處溜動，她與舞蹈也用全身靈活呈現「時間流動」，獻出一片千禧年繽紛色彩。

新歌〈Weekend〉輕快而帶disco-pop風格歌曲，歌詞講述暫時擺脫枯燥反覆的日常，在週末按照感情的指引、自由離開的心意，太妍甜美聲線與柔和Rap放鬆人心，本月6日已與韓國同步在台數位發行。

太妍在直播中向粉絲分享自己周末的日程表，早上六點她就起床做運動，接著看電視、YouTube影片，做個家事、帶寵物散步，晚上10點就寢，「因信任而聆聽」美稱來自生活好習慣。