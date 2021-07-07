上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏7日在廈門大學演講表示，大多數人打過疫苗以後，會跑得比病毒更快。未來新冠防控會進入新的時代，全世界和中國逐漸地開放，剿滅病毒，同時盛讚廈門做為中國三大口岸之一，像高手一樣，默默地做到近來都沒有本土疫情發生。

做為中國防控新冠疫情權威，張文宏醫師在廈門大學開講，被問到未來的新冠防控，中國會怎麼做？張文宏說：「我們會進入一個新的時代，這個新的時代是全世界逐漸地開放，全世界逐漸地開放以後，中國也會隨之逐漸地開放。把疫苗打到一定程度以後，在正常情況下，我們就可以把病毒剿滅。」

廈門作為中國第三大（入境）航班降落地點，但在此次疫情中卻一點「名氣」都沒有。張文宏說：高手是沒有聲音的，他在防控的每一個點都做到完美的時候，是沒有本土病例的。無論是在大陸國內，還是國際抗疫方面，廈門採取了很多措施是很值得學習的。

張文宏預言，未來新冠病毒可能會一直存在，但不足以造成大的影響。廈門大學學子們可以繼續成才、繼續工作、繼續去哪裡玩都沒有問題，也不要整天戴著口罩，相信這一天一定會到來。