「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」是全國最大花卉集散地，也是全台最大的花園，彰化縣政府結合田尾鄉公所和在地農友積極爭取推動，6日農委會公告 劃定為休閒農業區，是彰化縣15年來誕生的第三處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」是全國最大花卉集散地，也是全台最大的花園，彰化縣政府結合田尾鄉公所和在地農友積極爭取推動，6日農委會公告 劃定為休閒農業區，是彰化縣15年來誕生的第三處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」是全國最大花卉集散地，也是全台最大的花園，彰化縣政府結合田尾鄉公所和在地農友積極爭取推動，6日農委會公告 劃定為休閒農業區，是彰化縣15年來誕生的第三處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」是全國最大花卉集散地，也是全台最大的花園，彰化縣政府結合田尾鄉公所和在地農友積極爭取推動，6日農委會公告 劃定為休閒農業區，是彰化縣15年來誕生的第三處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」是全國最大花卉集散地，也是全台最大的花園，彰化縣政府結合田尾鄉公所和在地農友積極爭取推動，6日農委會公告劃定為休閒農業區，是彰化縣15年來誕生的第三處，涵蓋範圍包括打簾村、溪畔村、田尾村、柳鳳村及豐田村等，約296.6公頃，區內土地放寬，原本需1公頃調降只要0.5公頃就能申請休閒農場。

想到花就會想到田尾，更被美譽是「花的故鄉」，迎接高體驗、高創意、高五感的消費時代，農友為了營造特色聚落，縣府、公所合力推一把，登入休閒農業區，將以開放式花園「Open Garden」的概念，業界將彼此串聯，促進地方農業再升級。

縣長王惠美表示，田尾到處有讓人驚豔的特色，夜駛行經高速公路的經驗，發現星光點點，這就是農友為了加速菊花生長速度，形成的菊花不夜城電照菊景觀，同時擁有全臺前兩大之唯一產地型花卉批發市場，服務產銷、嘉惠花農，更有許多樹苗景觀及組合盆栽，全年常綠、綠意盎然。

彰化縣農業處表示，公告為休閒農業區，就可以提硬體、軟體等計畫，爭取更多農委會的專案補助，再者，申請設立休閒農場，只要要1公頃，公告納入休閒區後，條件放寬，只需0.5公頃。縣府未來已將以休閒農業輔導計畫為主軸，輔導及協助農民將一級農業產業，提昇為三級產業，結合商業、服務業，將當地農業與觀光產業結合，整合農業及自然資源，加入田園風光、鄉土文化、生態探索、田野特產、DIY體驗等，農業升級，提供更多休閒好去處，體驗動靜皆宜的彰化農村輕旅行。

彰化列入休閒農業區還有，二水鄉鼻仔頭休閒農業區及二林鎮斗苑休閒農業區，都是以農業經營與休閒旅遊相互結合，共同為地方推廣休閒觀光產業和產銷合作，從二水農村體驗至二林上山下海。