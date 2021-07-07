近日本土疫情趨緩，7月12日能否解封備受關注，由於連日來確診數不斷下降，外界預期解封機率高，不過有網友點出，昨(6)日才「+0」的桃園，今(7)日突然新增11個確診，驚呼「是過兩周要直接四級嗎？」、「關關開開的有什麼意義」。

根據指揮中心公布，國內今天新增39例本土病例，確診個案中新增9例死亡，累計死亡人數已逾700大關，達707例；確診個案分布，台北市、新北市各14例，桃園市11例。

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指揮官陳時中今天在疫情記者會中表示，整體新增病例沒有增加，外界普遍預期7月12日應可如期解封，馬上有網友在網路論壇《PTT》詢問，今天本土才不到40例，7月13日降二級的機率是不是超高？吃到飽要不要訂起來？不少網友紛紛回應「穩了」、「中南部都清零，真的該解封了」。

不過有網友在點出，桃園突然跑出11個確診，直指「解封是過兩周要直接四級嗎？」貼文一出讓不少人怕爆，還有人認為，一解封可能又要爆了，到時又要再封，這樣關關開開的有什麼意義？直呼「拜託不要解封」。