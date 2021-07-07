台中一名張姓男子之父親曾控告員警瀆職，檢方予以不起訴，但張男卻心懷不滿於2019年7月起，每日不分時段打電話報案或檢舉，甚至員警到場初判無違法事由，張男便辱罵員警是包庇吃案，案經員警提告，台中地檢署認定張男有誹謗的惡意，依妨害名譽罪將其起訴。

起訴指出，張姓男子居住於台中市政府警察局第一分局的轄區中，其父親曾於2016年間告發一名員警瀆職，此案經台中地檢署調查無不法，予以不起訴處分。

然而，張男始終認定該員警有瀆職，遂於2019年7月至12月間每天向該員警所屬的勤指中心報案，控訴該員有包庇、瀆職以及吃案的行為，總計達115通，甚至向接電話同仁查詢該員警的值班時間遭拒，還反過來投訴同仁。

檢方指出，2019年9月間張男再次打電話報案，檢舉一處住戶於騎樓堆置物品，該員到場處理後，張男不滿該員處理方式，出言辱罵，「就是你在那邊包庇吃案縱容」、「你每次都吃案縱容」，該員才憤而向張男提起妨害名譽訴訟。

台中地檢署偵查期間，張男不否認有說出該些話，但否認有侮辱，辯稱是個人評論意見，但檢方判定，張男在2019年7月至12月間幾乎天天打電話報案，且說出員警瀆職等言語，已經不屬於善意發表公評言論，而是攻擊公務員的廉政，認定有誹謗的真實惡意，分別觸犯誹謗罪與公然侮辱罪等，今依妨害名譽罪將其起訴。