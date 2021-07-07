搶伴手禮與中秋送禮商機，華泰大飯店集團旗下「驢子餐廳」攜手小農品牌「旺萊獅」合作，推出酸甜適中、太陽造型的「華泰鳳梨酥」禮盒，共6入售價780元，單顆優惠價100元。

「華泰鳳梨酥」的產品發想，源自於華泰大飯店集團西餐主廚蔡泰源，從小到大蔡主廚最喜歡吃的點心就是鳳梨酥，酸酸甜甜的滋味與細緻酥脆的口感，是他最美好的味蕾記憶之一。然而，他觀察到市面上的鳳梨酥外觀與口味總是大同小異，於是大膽提出「翻轉鳳梨酥」的概念，結合鳳梨果乾、研發創新滋味，以「熱情的太陽」為意象，設計出直徑約6公分的圓片造型，並將鳳梨餡展現在外，做出一款讓人看一眼就知道是華泰大飯店集團出產的「華泰鳳梨酥」。

「華泰鳳梨酥」研發耗時一年餘，經歷無數次跨部門試吃、比較甜度及酸度，在製作鳳梨果乾的過程中發現，因鳳梨果乾為加工品，唯有選用產地第一批出產的鳳梨，並仰賴果農對於鳳梨與產地的專業知識，才能順利烘烤出最細膩的鳳梨果乾。華泰大飯店集團因此決定全台獨家與具有豐富鳳梨果乾製作經驗的小農廠商「旺萊獅」合作，由華泰大飯店集團旗下「驢子餐廳」團隊設計鳳梨酥比例、製作內餡及酥皮，搭配「旺萊獅」自產地嚴選烘烤而成的金鑽鳳梨果乾，七月後以嘉義、台東、花蓮為主，十月至冬至前選用南投，冬至後選用屏東，四月後以台南、高雄為主，如遇天氣或雨量因素再適時調整。

有別於市面上偏酸或偏甜的滋味，「華泰鳳梨酥」使用少許冬瓜醬以獨家比例製成內餡，同時溫潤了「開英種」土鳳梨的微酸，成就出恰到好處的酸甜；此外，加入日本柚子絲點綴其中，讓口感更富層次。自製酥皮中夾入飽滿鳳梨餡，酥皮外再放上經過約48小時低溫烘烤的旺萊獅金鑽鳳梨果乾，層層疊疊口感交織，果肉厚實、甜而不膩，讓人滿口盡是馥郁鳳梨香氣。獨一無二的外觀與口感，為此華泰大飯店集團也同時進行專利申請，希望以「華泰鳳梨酥」代表台灣人好客的心意，除了作為年節或生活中的伴手禮傳遞情意，也象徵在新的下半年帶來好運，迎向嶄新的契機。