《Pokémon GO》在五年前的2021年7月6日正式推出，手遊使用捕捉所有寶可夢的挑戰，帶大家走出戶外，進入街道、公園和鄰里。從一開始單純的蒐集寶可夢遊戲，在這些年不斷進化。世界各地的訓練家探索了新地點、結交到一輩子的好朋友，甚至與自己的夥伴和遊戲一起在戶外活動。Pokémon GO串起了遍布全球的社交網路，建立起超過4.5億份的友誼。

Trainers here’s a look at our #PokemonGO5YearAnniversary logo! What’s been your favorite Pokémon GO memory Trainers? Tell us in the comments! pic.twitter.com/AuA5JcYj1k — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 6 2021

Pokémon GO 資深執行製作Steve Wang分享，世界就是訓練家的遊戲版圖，他們已與最愛的寶可夢一同踏上無數冒險，共走了超過490億公里，並成為全球探險家社群的一份子。隨著社群的誕生，遊戲也自2016年以來不斷成長：

＊2017：訓練家開始接受團體戰的考驗

＊2017：第一次舉辦Pokémon GO Fest

＊2018：朋友、友情禮物與交換功能登場

＊2019：推出「夥伴趴趴走」功能，為玩家提供與自己最喜愛寶可夢的新互動方式

＊2019：啟動AR Snapshot提升攝影技術

＊2020：GO對戰聯盟誕生

＊2021： Pokémon GO Fest在精選城市以虛實兼具的複合式活動，慶祝回歸。

Steve Wang表達，在過去五年，各位出門為了防禦道館、孵蛋或與夥伴散步而多走幾步，都在在地激勵了開發團隊，無論是黃、藍還是紅隊，都非常感謝世界各地無數的訓練家，用彼此的友誼及戶外探索，使得Pokémon GO在他們生活變得意義非凡。

為慶祝Pokémon GO的五歲生日，無論是已經陪了好一陣子的老玩家，或是最近剛加入的新夥伴都歡迎喔，都鼓勵玩家們可在社群媒體上使用#PokemonGO5YearAnniversary 主題標籤發文，分享你最美好的回憶。