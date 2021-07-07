樹林工廠竄大火恐怖黑煙衝天際 消防灌救中 17:032021/07/07 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區一處工廠7日發生火警，消防仍在全力滅火中。（翻攝臉書《新北消防發爾麵 》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區一處工廠7日發生火警，消防仍在全力滅火中。（翻攝臉書《新北消防發爾麵 》） 樹林工廠火警 恐怖黑煙直竄天際（翻攝記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市樹林區一處工廠7日發生火警，消防仍在全力滅火中。（翻攝臉書《新北消防發爾麵 》） 新北市樹林區佳園路三段一處工廠今（7日）下午發生火警，現場冒出大量黑煙與火光，警消獲報後已立即趕往現場，現場仍在持續灌救中，詳細起火原因仍待進一步釐清。 彰化喬友大火 消防員不幸殉職 時力：推動《工會法》修法 台南特斯拉撞民宅全面燃燒 駕駛昏迷獲救住戶驚嚇急逃 #新北 #樹林 #火災 #失火 #黑煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄小港鎂合金堆置場爆炸起火 火光濃煙狂竄警消搶救 12:032021/07/07 社會 原廠採購 日本捐贈 AZ又要來了 04:102021/07/06 焦點要聞 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 07:392021/07/06 生活 台資明諦化學泰國工廠爆炸21人傷 疏散周邊5公里民眾 15:222021/07/05 國際 《傳產》六都新登記工廠家數成長 工業地產動能穩定 16:152021/07/06 財經 新北＋5創新低 侯籲注意輕微疫區 04:102021/07/06 地方新聞 中和民宅大火濃煙直竄 民眾怒：巷弄小又停滿車救災全卡住 07:492021/07/06 社會 左化鵬》樹林裡的美麗邂逅 15:022021/07/07 生活 直播主夜闖喬友 稱有女哭聲急驚逃 04:102021/07/07 社會新聞 華航貨運站員工染疫一家4人確診 足跡集中新北「這兩區」 15:242021/07/07 生活 台資明諦化學泰國工廠爆炸釀27傷 1消防員殉職 17:392021/07/05 國際 社會熱門新聞 館長擋人財路遭買兇槍擊 寶和會大哥與槍手判決出爐 - 社會 樹林工廠竄大火恐怖黑煙衝天際 消防灌救中 - 社會 嘉義何明德行善團負責人夫妻吞善款6.9億 檢求處重刑 - 社會 警政署副署長蔡蒼柏掌台中市 盧秀燕點頭同意 - 社會 中市警察局長楊源明傳接北市 遺缺由副署長蔡蒼柏接任 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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