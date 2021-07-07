新北市樹林區一處工廠7日發生火警，消防仍在全力滅火中。（翻攝臉書《新北消防發爾麵 》）

樹林工廠火警 恐怖黑煙直竄天際（翻攝記者爆料網）

新北市樹林區一處工廠7日發生火警，消防仍在全力滅火中。（翻攝臉書《新北消防發爾麵 》）

新北市樹林區佳園路三段一處工廠今（7日）下午發生火警，現場冒出大量黑煙與火光，警消獲報後已立即趕往現場，現場仍在持續灌救中，詳細起火原因仍待進一步釐清。