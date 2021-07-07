前幾日，《南華早報》(SCMP)發表一篇台灣東海岸的防衛局勢專文，提到流經東部的洋流出現溫度變化，可能對潛艦的活動帶來影響，該文還擴大討論層面，談及要是兩岸開戰，台灣東部可能是登陸攻防戰的地點。對此，中華戰略學會研究員張競博士則認為「軍事作戰環境問題複雜，不是三言兩語說得清楚」。

張競一一分析《南華早報》的特稿，比如新加坡學者許瑞麟（Collin Koh）稱「中共海軍潛艇學院花了十幾年的時間，研究黑潮對潛艦作戰行動的影響...在兩岸爆發衝突時，潛艦將扮演封鎖台灣的角色。」

對此，張競大略同意此說，並指出中共開始建立潛艦部隊時，也同步進行水文資料蒐集與研析，其實研究範圍也不止限於親潮與黑潮，也不只軍方在研究，而是整個大陸的海洋研究學術團隊都有參與。

整個中國大陸對於海洋環境科學研究涵蓋領域，涉及其中包括漁業撈捕與養殖之生物資源經營，再加上非生物資源上探油與礦物採集，此外亦與氣候氣象觀測、海象預報、河海工程、航標設置以及其他人類海洋活動密切相關。

所以水文環境對於海軍作戰所產生影響之研究項目，並不會僅由潛艦學院關起門來閉門造車，而且其所進行過之長遠期程，亦將遠超乎外界想像。同時這些海洋環境研究，在各個不同科學研究單位之間都會資訊共享，相互切磋與交換研究成果。

「吾人觀察中國大陸這些科學活動時，視野必須擴大，才能夠理解掌握整個面向。 」

然而，SCMP文章提到的「大陸若發動攻台戰爭，東海岸將成為重點戰場」)，就有些問題了。大家可以仔細思考東部海運活動狀況，以及重要戰略物資(包括天然氣、原油以及燃煤，與大宗物資食糧穀物等)，其運量可以與西部港口相比嗎？顯然不行，既然如此，誇大東部航運的地位就顯然失真。

雖然東部海域寛闊水深，平均深度1000公尺，潛艦在此巡游確實很有利，但須知潛艦作戰是跟著航運目標軌跡進行兵力部署，而不是專挑軟柿子吃，僅是潛艦活動的有利海域，但卻沒有航運活動，那就等於是傻傻地守株待兔，卻遇不到兔子來撞樹的浪費時間。

所以「問題不在於水深，而是在於有沒有目標！」，要是解放軍潛艦部隊花費九牛二虎之地，到達東部海域完成兵力部署，卻傻傻地等不到目標，這才是鬧出大笑話呢！

另一個常見的迷思是，對東部基地的想象，該文提到「1970年起，國民黨政府開始將關鍵基地移到容易防守的東部。」

張競則表示，就臺灣整體防衛態勢來說，其實並無將大量關鍵基地(key bases)東遷的情況，至少就目前東部與西部兵力配比來看，顯然仍然是以西部為主力。誠然在東部確實有認真建設海空軍基地，但此舉與「西岸水淺，容易受到破壞」，不出其中因果關係。

更明顯的錯誤則出在東部是登陸戰地點，文章提到「因為東部水深足夠，是共軍會選擇的登陸戰的地點。」

張競則對此說法完全不同意「我建議講這句話的軍事專家，好好去查閱戰史，兩棲作戰是根據後續陸上作戰需求來挑灘頭，避免必須當面攻堅，儘量是在天時(亦就是氣象)與地利條件有利，再加上登陸目標區灘頭防禦薄弱，趁虛而入站穩腳步，然後再繼續突穿敵方防線擴大戰果。」

「水深從來不是登陸地點選擇的考量，這些兩棲兵力艦艇在臺灣海峽開來開去，以075登陸艦為例，從艦艇尾部閘門換乘到陸戰隊兩棲輸具不成問題，或者直接由甲板起飛各種旋翼機兵力，那就更不受水深影響。」

最後必須提醒，洋流與潮汐對於潛艦運動產生限制，或是干擾魚雷性能，都要與水深以及水域寬度密切相關。在開闊大洋水域，洋流與潮汐效應會被稀釋，但狹窄水道，水深若是有限，再加上急速流向又不穩定之洋流，那可就是要人老命！

張競最後強調，軍事作戰的變數很多，只憑少數的幾項：洋流改變、海岸水深，就來擴張解讀東部的戰略環境，會出現偏差。只是「現在是個淺碟思想時代，讀者懶得聽認真詳細之說明，只要重鹹重辣危言聳聽，才是目前的媒體效應。」