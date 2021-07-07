大陸作家莫言，題詩贈送莊武源。（廖志晃攝）

前日月潭遊艇公會理事長莊武源，交遊四海，行遍天下，除了搭飛機和坐車穿鞋，包括受邀到總統府參訪，都是打赤腳；大陸作家、諾貝爾文學獎得主莫言，到日月潭搭船遊湖兼品茗，兩人相談甚歡，還稱許他「赤腳接地氣」。

30多年來，莊武源無論走路、開船都是赤腳，也成為他的個人特色；他說，赤腳沒有束縛，精神比較好，走路散步還可以順便腳底按摩，穿上鞋子感覺腳底像火燒，因此，只有搭乘大眾交通工具時穿鞋，下車就脫掉，即使出國旅遊也一樣，而且，他可能是少數赤腳走進總統府的人。

莊武源長期日月潭伊達邵商圈營生，他是船東、也開茶行；莫言到日月潭旅遊時，親自開船導覽，泡茶款待座上賓，他有話直言，對上莫言，居然晤談甚歡，莫言還當場提筆寫一首詩酬贈，「赤腳接地氣，素心近佛陀；開船渡眾生，日巡一千河。」大師手筆，勾勒莊武源的言行舉止，也成為茶行的鎮店之寶。

莊武源在全盛時期，旗下擁有20艘遊艇，其中包括以檜木裝潢的遊艇，1997到2003年間，擔任遊艇公會理事長，1999年發生921大地震，潭畔許多大飯店倒塌，百廢待舉，日月潭一片孤寂，他爭取政府提供搭船補貼，率領同業走出陰霾。

今年，日月潭遭逢半世紀以來最嚴重的乾旱，如今水位上升了，卻因為疫情影響，遊艇停擺，日月潭萬人泳渡也可能停辦；面對各界防疫3級警戒解封的建議，莊武源認為要審慎，因為生命卡要緊，安全第一，否則，如果疫情復燃擴散，後續處理將更麻煩。