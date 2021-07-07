疫苗優先施打通知書都委由里鄰長們送達，新竹市議會國民黨團議員7日特別為鄰長們請命，讓鄰長優先列入施打對象。（翻攝照片／陳育賢新竹傳真）

國內疫苗施打已續打到第8類，新竹市相關類別均由市府造冊委由里鄰長通知施打對象，但新竹市2000多位鄰長至目前還未被列入優先施打名單中，新竹市議會國民黨團議員們7日特別同步透過臉書，為新竹市的鄰長們請命，讓他們優先列入施打對象。

議長許修睿表示，鄰長一向是民政系統的第1線基層人員，平常市府大大小小的宣導活動或是與民相關的市政訊息，都是透過鄰長來傳達，這次防疫工作也不例外，除了一些防疫相關訊息之外，造冊接種疫苗的施打通知單也是由鄰長發放。

為了讓社區長輩放心，鄰長一定在第1時間把通知單送到社區長輩家中，像小蜜蜂一樣每天在社區家家戶戶穿梭，在盡責防疫工作的同時，他們本身也曝露在染疫的高風險中，鄰長們施打疫苗是刻不容緩。

市議會國民黨團總召陳慶齡也指出，依照中央所發布的疫苗接種對象，鄰長應該符合第2類的「維持防疫量能的第1線防疫人員」，也符合第3類的「高接觸風險工作者」，但鄰長卻一直都未被納入優先施打類別，國民黨團議員一致建議納入鄰長為優先施打疫苗對象，以利全市疫苗接種通知與防疫工作順暢推展。

黨團發言人黃美慧則表示，鄰長就像是社區的土地公一樣照顧社區長輩家中大大小小的事，看他們曝露在染疫的風險中，相信社區長輩也於心不忍。

包括議長許修睿、副議長余邦彥，議員鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等議員今天都分別在各自臉書同步以手拿板訴求為鄰長請命。

市府則指出，鄰里長在防疫期間不分平假日、全力協助長者通知施打工作，市府非常感謝鄰里長的辛勞與付出。市府在6月獲配疫苗後，已第1時間為2123位鄰長們造冊，但依指揮中心目前公告施打類別，市府需遵循中央指引，因此尚未通知全數鄰長接種。

但因65歲以上長輩預估在14日就完成接種，其中已涵蓋了6成的鄰長，下階段預約系統即將上路，將開放至第10類50至64歲民眾預約施打，屆時也將協助符合資格的鄰長預約完成施打。