日本鳥取縣受梅雨鋒面發展旺盛影響，部分地區半天降雨量已超過往年7月全月降雨量，也有部分地區極有可能發生土石災害等災情，日本氣象廳呼籲民眾嚴加防範。

日本放送協會（NHK）報導，鳥取縣到今天下午3時止的12小時累計雨量，在倉吉市為303毫米、大山町鹽津地區253毫米，半天雨量就超過往年7月一整個月雨量，創當月新高紀錄。

鳥取市內的清水川滿溢，鳥取市政府已針對部分地區發布警戒等級最高的「緊急安全確保」；鳥取縣內還有其他河川水位持續上升，非常有可能氾濫。

截至目前為止，島根縣、鳥取縣及岡山縣，已針對轄內很可能發生土石災情的地區，發布「土石災害警戒情報」。

九州北部到東北部的日本海側，部分地區到明天前仍有可能降下大雨，日本氣象廳呼籲民眾在危險逼近前做好相關準備。

另外，靜岡縣熱海市7月3日因為破紀錄大雨發生土石流，發布「土石災害警戒情報」，直到今天下午2時30分宣布解除。

不過，熱海市因為至今降下大雨，地基仍持續呈現不穩定狀態。