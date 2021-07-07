政委唐鳳昨公布「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，有部分人認為根本是「假象」；資深媒體人楊照今表示，不是也該有更多的公民覺醒自問，「我們真的要一個如此善於製造假象操弄人民感受的政府嗎？這是我們心中一個正常、稱職的政府該做的嗎？」

楊照今在臉書指出，昨天的開放登記，引來一連串「假消息」，還勞最高當局努力澄清，然而大家看不出來關鍵問題在哪裡嗎？在於這本來就是個「假動作」，而且故意弄得極其複雜，換句話說，大家弄不清狀況，在群組間傳各種訊息，進而紛紛白忙一場，早該在預期中。

他說，首先，為什麼需要在正式預約之前，先「意願調查」？尤其是為什麼需要在疫苗量距離能夠輪到第9類、第10類人打得到還很遠的時候，來做「意願調查」？還有，這次登記又不是單純的「意願調查」，同時在「金馬澎地區」的人是真的可以預約，一個平台一種登記兩種效果，能不混淆嗎？

他說，不能不悲哀地從這項措施的效果回推政府的動機。昨天最明顯的情況是第9類、第10類的人奔走相告，互相積極傳連結，甚至幫忙親朋好友登記。奔走相告時產生的心聲，而且很多人在完成登記時覺得已經替自己預約保留了打疫苗的機會，不再像之前有那種「疫苗棄兒」之感了。

他指出，第9類慢性病與重症患者，第10類社會中間成員的「疫苗棄兒感」，不正是這次疫苗政策中激發的最強烈民怨嗎？他說，「我們聰明又靈巧的政府，不需要再調整疫苗施打順序，也不需要確認能再多買到疫苗，光是靠將明星唐鳳推出來，靠一個看似方便容易的登記平台，虛晃一招，突然之間給了上百萬人希望，更讓其中幾十萬人誤以為自己已經預約好了疫苗了」。

他表示，從宣傳及平撫民怨的角度看，這真是太聰明、太厲害了。然而這真的是「朝三暮四」的伎倆，從前天到現在，沒有多買到任何疫苗，疫苗施打順序沒有改變，那怎麼可能突然第9類、第10類的人就有疫苗可以打，光是登記意願就產生這麼強烈的希望？他表示，弄清楚這件事的來龍去脈，真的得佩服這個政府可以在宣傳上將大家耍得團團轉。