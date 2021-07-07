仲量聯行今日舉辦Q2季報記者會，2021年上半年商用不動產及土地交易額也分別創下歷史上半年新高紀錄及歷史第三高紀錄，顯見市場依舊維持熱度。展望短期未來市場，受疫情影響下，儘許多租賃需求轉為觀望態度，但整體潛在需求仍在市場供給嚴重不足下維持穩定；短期內仍未觀察到租戶或是房東因疫情而對於租約有太大的變動，但後續仍值得觀察疫情及市場動態變化。

另一方面，若參酌國際其他城市疫情影響下的商辦概況，可以觀察到多數A辦市場依舊維持穩定，年空置率頂多也只有3-5%的上升；租金部分年跌幅也仍維持在10個百分點內，顯見疫情對全球A辦市場較無太大影響，租金及空置率仍跌幅有限。特別是在各大國家都陸續施打疫苗及頒布解封時間後，可望能帶動租賃需求回溫。

2021年第二季辦公租賃市場在需求維持穩定以及新加入供給的希望廣場案釋出下，市場表現平穩，季淨出租量來到6141坪，季空置率減少0.4%，來到1.9%，續為21年來新低紀錄；租金部分維持平穩，月平均租金為每坪新台幣2828元。新簽訂需求多來自於科技業者。在市場供給量仍嚴重不足下，潛在辦公室需求依舊穩健。儘管在5月份底時疫情逐漸爆發開來，但本季商辦市場仍未觀察到有太大的變化，需求仍相對穩定，後續值得持續觀察市場動態。

內湖及南港市場部分，2021年第二季市場仍十分火熱，以內湖區來說，在科技及生技產業積極進駐下，整體空置率較前期下降近1.3個百分點，來到4.2%；主要租賃活動皆集中於新釋出大樓-宏匯瑞光上，本季租賃了近4000坪的面積，顯見內湖市場需求仍十分旺盛；租金仍維持平穩，內湖區月平均租金落在每坪1200~1600元。南港區市場需求也維持穩定，本季空置率下降近0.3個百分點，來到1.2%；月租金維持在每坪1400~2000元。預租市場部分，未來欲釋出的台肥C2案平均預租租金也上看至2200元/坪，潛在需求仍十分穩定下，南港區租金可望能在新大樓的釋出下持續攀升。