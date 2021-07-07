陳鴻源媒合企業捐贈消毒車。（新北市消防局提供）

新北市疫情嚴峻，為有效防護第一線防疫人員執勤安全，新北市議會副議長陳鴻源媒合神工國際車內皮飾工藝陽董事長嘉銘、鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰，今（7）日共同捐贈新北市消防局第七救災救護大隊永和分隊飛利浦UV-C單臂消毒車1台，支援永和地區消防隊使用，強化防疫能量，減少病毒感染風險。

第七救災救護大隊副大隊長黃炳松表示，防疫期間，不論居家檢疫、護送就醫、一般救護勤務，有賴消防人員站在最前線，而消毒車是第一線消防戰士們消毒利器，唯有做好消毒工作，不論消防人員或是民眾都能安心使用救護車及器材。