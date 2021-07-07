「社團法人原住民深耕德瑪汶協會」小米醃豬肉，變成一道令人食指大動的料理。（勞動力中彰投分署提供）

受到疫情衝擊影響，坊間各行各業哀鴻遍野。勞動力中彰投分署特推薦「多元就業開發方案」，輔導單位開發的多項優質產品，包括南投縣竹山風土孕育協會的「輕鬆購-彭湃防疫蔬菜宅配箱」、彰化養殖協會真空包裝文蛤、無刺虱目魚肚及白蝦等，讓民眾吃得健康，又可兼做公益。

中彰投分署長林淑媛說，「多元就業開發方案」協助民間團體發展在地特色產業，幫助身心障礙或中高齡等弱勢族群培養一技之長，以期順利回歸一般職場穩定就業。因疫情關係，很多單位展銷都停止，但仍有提供線上或電話預購宅配到府服務，希望大家以行動支持在地單位發展在地產業。

「南投縣竹山風土孕育協會」，以在地社區支持小農友善環境耕作，堅持不使用農藥及除草劑，種出安全健康的蔬果；防疫期間協會推出「輕鬆購-彭湃防疫蔬菜宅配箱」。在家防疫自行下廚，除蔬菜當然免不了也要有海鮮及肉類，讓營養更加均衡。彰化縣養殖協會有推出真空包裝的文蛤、無刺虱目魚肚及白蝦，肉質鮮甜，保有最新鮮的口感。

社團法人原住民深耕德瑪汶協會循泰雅族傳統方式加以改良的小米醃豬肉，將整片的五花肉用鹽巴及小米醃漬，變成一道令人食指大動的料理。

對抗疫病首重「勤洗手」，你的健康，由你把關！台中市東區東英社區發展協會利用社區自己種植及蒸餾的檸檬香茅，添加潤膚保濕的橄欖油、小麥胚芽油及椰子油等製成手工皂，天然不傷肌膚，適合全家大小使用。

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