本土疫情持續延燒，國產疫苗研發進度也備受關切，隨著聯亞藥興櫃掛牌之際，股價從30元飆漲至300元，意外發現台塑生醫負責人王瑞瑜持有超過1.3萬張聯亞藥，以最新收盤價計算，獲利達20億元，投資目光精準的還有最近陷入東元經營權之爭的東元會長黃茂雄，投資的富邦媒近期股價一度衝上2000元，光是日前處分230張，交易金額就超過3億元，被外界形容為把富邦媒當提款機。

台塑集團近年積極布局生技產業，6月23日重返興櫃的聯亞藥，台塑生醫即為第二大股東，持股比15.15%，持有約1.38萬張，據《鏡週刊》報導，王瑞瑜是在2015年以每股認購價4元成為聯亞藥股東，如果以今(7日)收盤價184元計算，等於6年就大賺逾20億元，更不用說聯亞藥股價一度飆高至300元，投資眼光卓越。

另一位投資眼光精準的大老闆是東元會長黃茂雄，透過東安投資持有富邦媒1.4萬張，富邦媒在7月2日除權息前夕創下2075元的天價，當天市值即超過290億元，雖然曾說過投資富邦媒以來，一股都沒有賣過，但上周透過東元子公司TECO AUSTRALIA PTY公告處分230張，交易總金額達3.06億元，處分利益2.72億元，外界認為應與東元經營權大戰有關，因而把富邦媒當「提款機」，不過，東元強調為正常財務操作。

由於富邦媒股價創高，製藥股中化6日也公告，近一年內以平均每股1304.45元價格，處分富邦媒240張，總交易金額3.1億元，處分利益2.2億元，中化表示，是在富邦媒還未上興櫃時就已投資，純為財務性投資，出售部分持股後，中化仍持有富邦媒50萬股。