美國股市正值火熱之際，但在通膨疑慮、年初迷因股軋空事件、以及加密貨幣投機爭議的發酵下，市場上「崩盤論」層出不窮，知名電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）經常示警投資人，美股正處於有史以來最大泡沫；有專家認為貝瑞早就該退休了，而不是三不五時的把崩盤掛在嘴邊。

《大賣空》主角原型兼美國對沖基金Scion Asset Management執行長貝瑞，經常於社群平台推特（Twitter）示警，提醒投資人投機性熱潮的風險，如加密貨幣、迷因股等的潛在風險，這些投機行為使美股處於泡沫之中；此外，貝瑞提到如今供應瓶頸，以及通膨高漲的隱憂，亦是導致崩盤風險之一。

《商業內幕》報導，紐約大學金融教授Aswath Damodaran指出，貝瑞在2008年精準預測到房市泡沫後，早就該退休了；而對於貝瑞一些危言聳聽的預測，Aswath Damodaran譏諷，「或許有些人真的對市場有非常深刻的了解，但貝瑞很明顯不是其中之一」。

美股究竟是否會出現泡沫，Aswath Damodaran斷言「絕對有」，在任何時候都可能成真，回顧歷史上的危機，2008年、2000年的困境，股市的危機沒有任何相似之處，歷史無法保證未來的走向。

Aswath Damodaran認為，在這個時候，貝瑞真的別再說話了，因為你所說的都不可能發生，反而你推特的貼文只會讓情況更加糟糕。

事實上，貝瑞已經不是第一次被嘲諷了，美國最大論壇「Reddit」上的WallStreetBets一名專業鄉民整理過去15年來，貝瑞所做許多預測，赫然發現除了幾次預測成功以外，其他預測幾乎都是「反指標」。