被封為「大馬之光」的馬來西亞美女鋼琴家李元玲，擁有亮眼外型與一手精湛好琴技，讓她社群網站吸引超過205萬粉絲追隨。然而她近日上傳了接種新冠肺炎疫苗的影片，只是她在影片中忍不住恐懼崩潰大叫的反應，令網友看了心驚驚，忍不住問女神：「為何會選擇施打科興呢？」

現年31歲的李元玲日前在網上分享自己接種科興疫苗的4秒短影片，短短不到１天，就吸引超過近40萬網友瀏覽。影片中只見李元玲穿著黑色小可愛、戴著口罩性感入鏡，不過她女神美美模樣維持不到幾秒，隨著護理師針頭一插，令她顧不得形象瞬間崩潰驚叫。

李元玲的尖叫聲也嚇到螢幕前的網友，紛紛留言「畢竟是鋼琴家，手一定比較敏感，恭喜恭喜」、「小貓在叫了」、「超討厭打針+1」、「痛得很可愛」、「惜惜，打完疫苗後多喝溫水喔」、「我明天打，看妳這樣的表情開始有點緊張，被你嚇死了」。

李元玲自曝接種科興疫苗，留言區不意外有網友驚訝問：「為什麼是科興呢？」好奇出身富貴的李元玲怎麼沒飛去美國施打其他疫苗。對此李元玲也親自回應，表示他們無法自己選擇要施打哪種疫苗，強調配合政府安排去接種疫苗是一種社會責任。

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