中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會表示，世衛組織聯合專家組報告已明確指出，新冠病毒從實驗室洩漏極不可能。令人遺憾的是，一個時期以來，美方一些人士在溯源問題上搞政治操弄越來越露骨。

汪文斌說，從抹黑中國抗疫成就到鼓吹中國「實驗室洩漏論」；從詆毀世衛組織聯合專家組權威報告，到打壓秉持客觀立場的科學工作者和專家；從動用情報部門、介入溯源，到推動開展把中國排除在外的所謂「獨立調查」；這些人的目的只有一個，就是藉此把自身抗疫失敗的責任推給中國。

據報導，24名國際知名醫學專5日在權威醫學雜誌《刺胳針》（陸譯柳葉刀）發表聯合聲明，駁斥美國一些政客推動新冠病毒「實驗室洩漏論」。強調目前沒有科學證據支持「實驗室洩漏論」，最近的同行評審結果強烈表明該病毒是在自然界進化的。

汪文斌表示，無論這些人怎麼變換政治操弄的手法，事實都不會改變：導致60多萬美國民眾失去生命的，正是那些無視科學、把抗疫政治化的美國政客。世衛組織聯合專家組作出的權威結論也不會改變：溯源工作應基於全球視野，未來溯源工作不會局限於某一區域，需要多國多地開展。國際社會尊重科學、堅持正義的大勢更不會改變。把病毒溯源政治化、向別國甩鍋推責的企圖只會以失敗告終。