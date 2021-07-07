中國國家市場監管總局今（7日）發布，說明該局早前根據《中華人民共和國反壟斷法》規定，對互聯網領域22起違法實施「經營者集中」案件的立案調查結果，涉事企業被處以行政處罰，分別罰款50萬元（人民幣．下同）。包括阿里巴巴旗下公司阿里網絡及阿里創投。

根據國家市場監管總局公布的清單，阿里巴巴旗下公司阿里網絡及阿里創投，共涉及6起案件，分別是收購天鮮配股權案、與上海商投集團設立合營企業案、收購紐仕蘭股權案、收購廣州恆大足球股權案、收購五礦電商股權案、與浙江創新投資設立合營企業案。按照國家市場監管總局的通報，阿里巴巴共被罰款300萬元。

此外，大陸另一間科網巨企騰訊亦捲入其中，共涉及5起案件，分別是收購58股權案、收小紅書股權案、收購搜狗股權案、收獵豹移動股權案、收購蘑菇街股權案，共被罰款250萬元。

值得一提是，阿里巴巴於今年4月曾因在大陸網路零售平台市場實施「二選一」壟斷行為，被國家市場監管總局作出行政處罰，責令其停止違法行為並處以「天價」罰款，總額高達182.28億元。