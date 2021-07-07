航運股人氣不墜，長榮（2603）再度列入處置股，市場資金大舉湧入陽明（2609），7日成交金額飆高至1333.81億元，成交占大盤比重高達22.66％，相當於有1/5以上的買盤都聚焦在一檔個股上，扮演盤面強力吸金機。

陽明7日成交金額暴衝，一舉登上大盤交易榜首，且是上市櫃中唯一一檔成交金額逾千億，比第二名的萬海高出近3倍，更是權王台積電的10倍以上。對比大盤成交金額5885.57億元，換算占比達22.66％，創公司掛牌以來新高紀錄，顯見其交易熱度。市場人士形容，陽明就像是台股中的「諾亞方舟」，人人都想上船。

法人分析，陽明成交動能大增原因有三，第一是公司自結5月稅後淨利達105.2億元，年增152倍，繳出亮眼成績；其次，「大哥」長榮7日起分盤交易，每20分鐘撮合一次，禁止當沖，採全額交割，使得短打資金湧進陽明；第三、航運族群股價高檔震盪，外資、投信進出動作也有增溫趨勢，促成陽明交易金額飆高。

不過，投資專家強調，「諾亞方舟乘載人多，代表裡面甚麼人都有」，雖然航運基本面依然樂觀，但資金過度集中不是正常現象，籌碼面紊亂容易造成股價大幅波動，操作上仍建議謹慎為宜。

觀察今年以來紀錄，單一個股成交金額占大盤比重曾超過兩成以上的，僅有「護國神山」台積電、長榮及陽明三檔，長榮6月16日成交占比最高達24.84％，成交金額1422.15億元；台積電最近一次成交占比超過2成則是在3月24日的20.45％，惟7日成交金額102.5億元，僅占大盤1.74％。