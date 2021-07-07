世界上有許多高顏值的人，讓大家都很羨慕，然而還有一群人不僅顏值高，才華更是震懾八方，明明可以靠著一張臉走遍天下，但他們偏偏要用自己的才華征服世界。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，顏值與才華兼具，是公認的實力派佼佼者。

射手座：

射手座天生傲氣，心思從來不放在自己的外貌上，他們嚮往無拘無束的生活，卻也深知這需要許多金錢去實現，但驕傲的他們，不願向家人伸手要錢，寧願靠著自己認真打拚，過程中射手座也很捨得投資自己，透過不斷充實知識與技能，讓自己更勝他人一籌，期盼早日達到真正的財富自由。

處女座：

處女座性格安靜，天生有一股由內而外所散發的沉靜氣質，相當有主見的他們不會因為自己顏值高而自滿，反而更專注的在自己喜歡的領域裡鑽研創新。處女座行事作風不愛張揚，但日積月累的才華和出色的表現，會在關鍵時刻顯露，靠著出眾的實力取得斐然成就，成為職場裡的核心人物。

金牛座：

金牛座顏值與才華兼具，加上個性不驕不躁，無論是遇到什麼煩惱、緊急的事情，都能不慌不忙的安撫周圍人們的焦躁，很容易取得眾人的信任與依賴。不過低調的金牛座即便顏值高，卻也不愛成為眾人注目的焦點，反而會刻意隱藏自己的顏值，以真本事走遍天下。