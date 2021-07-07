隨著聯準會有意提前升息的消息傳出，外界關注美股大牛市何時走到終點，知名分析師Lance Roberts表示，目前美股的估值已經與過去發生泡沫時相當，因此未來股市恐怕會出現高達50%的回檔修正。

商業內幕報導，管理逾8億美元資金的顧問公司RIA Advisors的首席策略分析師Lance Roberts表示，目前股市情勢嚴峻，尤其衡量股市估值的巴菲特指標衝高、家庭股票持有比例與可支配所得比例也都接近歷史新高，顯示目前股市的風險與歷史上任何一個泡沫事件相似。

此外，Lance Roberts也列出較冷門的經濟指標都有相同跡象，包括芝加哥期權交易所（CBOE）的偏斜指數已觸及146點寫下新高，該指數主要顯示投資者對市場風險的擔憂程度，越接近100風險就越小較低，越高則代表投資者認為風險較高。

從各項數據來看，Lance Roberts指出，只要美股出現修正，崩盤幅度將高達50%，且2000年與2008年的泡沫化事件就是前例，「目前的投資者情緒過於熱情，這一階段的現象是過度樂觀、信貸寬鬆、發行熱潮、風險股跑贏大盤及估值過高。」

值得一提的是，Lance Roberts在上月底就曾表示，聯準會升息態度將成為股市能否繼續上漲的關鍵，「我可以百分百保證，下一次聯準會的升息將導致標普500在未來2、3年的某個時間點趨於正常值，會出現40%到60%的崩盤。」