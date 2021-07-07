茶博館號召大家一起對抗「變腫病毒」，推出「享瘦神器」抽獎活動。（坪林茶葉博物館提供）

宅家防疫雖能預防新冠病毒，但窩在沙發上滑手機、吃零食卻難防「變腫病毒」，一不小心就發福，新北市坪林茶業博物館推出啞鈴、跳繩、彈力帶、拉力器等居家「享瘦神器」線上抽獎活動，號召大家一起來搶救身材大作戰。

防疫期間許多人宅在家裡，活動量大幅降低，還沒等到三級警戒解除，身形就先拉警報，彷彿染上「變腫病毒」，一胖不可收拾！

鑒此，坪林茶業博物館特別推出「享瘦神器」組合，準備啞鈴、跳繩、彈力帶、拉力器等居家運動神器，搭配坪林產地直送的優質茶葉，將以線上抽獎的方式送給民眾。

茶博館表示，根據研究，茶中富含兒茶素，具有高度抗氧化效果，還能促進新陳代謝，降低脂肪堆積，運動搭配喝茶，更有助於燃脂，不但是居家防疫日常飲品的極佳選擇，更是維持身材不走樣的好幫手。

新北市文化局表示，坪林茶業博物館防疫期間休館不休息，因應疫情發揮創意進行轉型，將原本館內的實體展覽及推廣活動轉化為遠端模式，不僅提供多檔雲端展覽、超時空茶播吧Podcast、曉茶塾茶學課程、茶食之神烹飪學院等多元型態的線上服務，更積極透過社群平台在網路上與大眾互動連結，持續推出茶主題有獎徵答及抽獎活動，陪伴大家藝起抗疫。

「享瘦神器」線上抽獎活動即日起在坪林茶業博物館臉書粉絲專頁舉辦，精選獎品送完為止，詳情可查詢館方粉絲專頁（www.facebook.com／pinglin.tea.m）。