新北一名王姓男子2018年於台北市成立公司，招募數十名成員擔任詐騙業務員，佯稱能幫民眾轉售靈骨塔等產品，但需加購產品，被害人誤以為能高價售出不斷投資，總計20人受害，詐走5800多萬元，檢方日前已依詐欺等罪嫌起訴王男等12人，基隆地檢署陸續偵查發現其他事證，移送地院併案審理。

起訴書指出，王男找來數十名人員擔任業務員，並命林姓男子負責公司大小事務營運及管領，教導話術及書寫塔位訂單等，要求人員每天需打卡上下班、出席會議，並報告每日行騙進度，此外，業務員每月底薪1萬元，會在依售出塔位進行抽成，其中個人塔抽2萬5千元、夫妻塔2萬元、骨灰罈1至2萬元。

檢警調查，詐騙集團從不詳人士手中取得持有靈骨塔位的名冊，看中民眾著急變賣脫手的心理，先由1名業務員打電話給被害人，佯稱是公司或買家並有意願高價收購塔位，但需額外購買殯葬產品，被害人信以為真，不斷投資，但在雙方交易時，詐騙集團再假扮殯葬管理處，向被害人稱塔位不合法，無法成功交易，事後消失無影無蹤，被害人才發覺遭騙報警。

詐騙集團以同樣手法，累計詐騙20人，詐得5810萬500元，其中1名林姓被害人，遭詐騙集團看上，由張姓男子率先接洽表示，願意幫忙販售塔位、骨灰罐，但須加購殯葬產品或塔位，過程中，張男數度交手給其他人員，被害人皆未察覺有異，直到業務員消失，才驚覺被騙，前後總計遭詐2763萬元。

基隆市警察呼籲，如有接獲任何可疑為詐騙電話，應秉持「一聽、二掛、三查證」原則，並撥打165反詐騙諮詢專線查證；此外，各種投資都有風險，民眾應慎選投資標的，多方詢問與查詢，勿將資金任意交與年籍不詳之人，以免受騙上當。