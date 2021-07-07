據最新實價資料顯示，台北市危老改建熱度依舊，持續吸引資金投入卡位，中山區的南京東路三段10號，有棟基地面積僅29.34坪的老舊透天厝，原先作為養生會館使用，實價揭露成交達2.1億元，每坪成交達715.7萬元，另外北投區還有兩筆磺溪旁的透天厝，光建物就賣了1300萬元與1005萬元，同時也備註具重建或重劃、都更等效益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老推動仍是台北市相當熱門的話題，台北市除了內湖區以外，其餘11個行政區的平均屋齡都超過30年，在台北市都市老化已經是個相當普遍的現象，政府也積極推動都更與危老改建，台北市危老案件最新統計已核准488件，今年有機會超過500件，除了老舊透天厝、商辦大樓、整批連棟公寓、老飯店與戲院外，連百年的寺廟都參與危老改建。

此次實價有筆南京東路三段的交易，交易日期是去年的11月份，四層樓的透天外牆招牌則是足體養生館，一旁還有一棟透天厝則是經營火鍋店，揭露資料顯示該養生館成交2.1億元，備註還標示土增稅10.2萬元由買方負擔，土地面積約29.34坪，每坪地價約715.7萬元，買方可能看好該區改建潛力，除了臨南京東路三段有兩棟透天外，後側還有一些老舊建物與一大塊空地可以整合開發。

除了該筆土地交易外，北投區的榮華三路1巷，靠近磺溪旁也有兩筆透天厝交易，不過實價揭露建物部分並未包含土地，兩筆透天厝分別成交1300萬元與1005萬元，備註則載明具重建或重劃、都更等效益。