北市中正區某國宅累計16例確診，市府推出「忠勤專案」，對400多人PCR篩檢，至於是否也在其他社區做篩檢，副市長黃珊珊7日表示，若社區有需要請跟市府聯絡，會用專案處理，如是千人以下就透過巴士載到篩檢區，千人以上有需求才去設篩檢站。

黃珊珊說，除市場打疫苗外，需要篩檢的話也會安排，目前7大醫院有推免費PCR篩檢，對於其他社區若有需要，可與市府聯絡，會用專案處理，千人以下透過巴士載到篩檢區，千人以上再去社區設，有確診者即可提出需求，市府就規畫，另外濱江市場篩檢專案，會先商圈有造冊的人，不過若一般民眾來，也是不會拒絕。

針對忠勤專案篩完400多人，卻沒等篩檢結果就讓他們回家、也沒隔離，黃珊珊說，這400多人結果全都陰性，已和中央在環南市場、北農專案討論過，以後都以PCR篩檢為主，不經快篩，至於「忠勤專案」，因篩檢很快，晚上就會知結果，每人篩完後也都有衛教，請他們把自己當作準陽性者，不要搭乘大眾運具，直接回家等結果。

黃珊珊說，該國宅6月30日有3例不明感染源，但目前沒擴散出去，原因尚不明，因里長、社區管委會說媒體都會到場關心，所以請居民自己去7大醫院篩檢，市府也都會協助。

另外華航貨運站傳出群聚感染，800多人進行篩檢，北市是否有相關？黃說，每天都有對新增的案例做討論，昨天沒有，今天的話因還沒完全收到、還沒看到。