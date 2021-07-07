據《路透社》報導，新加坡衛生部門7日宣布，凡是接種科興疫苗者，將不列入該國新冠疫苗接種人數之中。這意味著該國未來計算接種新冠疫苗的人數，僅算入施打莫德納疫苗與輝瑞疫苗的民眾。

新加坡衛生部門在聲明中表示，未來「全國疫苗接種人數將只計算依據國家疫苗接種計畫，進行疫苗施打的人數」；目前新加坡計畫施打的疫苗只有莫德納疫苗與輝瑞疫苗，而科興生產的疫苗仍未列入該國接種計畫。新加坡強調，這是因為仍在等待該公司提供關鍵數據。

不過，由於科興疫苗已獲得世界衛生組織(WHO)的緊急批准，故新加坡仍允許私人醫療機構透過特殊途徑，注射科興疫苗。換言之，政府核可的私人診所仍可施打目前庫存的20萬劑科興疫苗。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）日前才表示，從其他國家證據來看，接受科興疫苗的人仍有相當機率確診新冠肺炎，疫苗缺口的風險相當高。

根據該國統計，截至7月3日，新加坡超過17000人接種一劑的科興疫苗，這項紀錄仍列入國家免疫記錄；但是，在參加某些活動或進入特定場所前，施打科興疫苗的人仍須接受新冠肺炎的篩檢；相較之下，完整接種莫德納或輝瑞疫苗的人，則無須接受類似篩檢。

衛生部表示，「不在我們國家疫苗接種計畫的新冠疫苗，可能沒有足夠數據說明其對新冠肺炎的保護效力，特別是針對Delta病毒的防護力」。

報導指出，星國目前約370萬人接種至少一劑的輝瑞或莫德納，約占該國人口的65%。新加坡計畫，要在8月9日為3分之2的人口完成兩劑疫苗的接種。

報導表示，莫德納疫苗與輝瑞疫苗在臨床實驗中，對於有症狀感染的防護力皆超過90%；相較之下，科興疫苗只有51%至84%。