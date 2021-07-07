有民眾在臉書詢問，「有人知道星聚點是裝潢還是要關掉了？」(翻攝我是萬華人臉書社團)

自國內本土疫情爆發，全國進入三級防疫警戒以來，八大行業收入受到重創，遲遲無法恢復營業。今（7日）驚傳停業近2個月的台北西門星聚點已歇業退租，內部設備已全部搬空。

星聚點KTV西門館位於西門町鬧區，是許多人的歡唱聖地，每到假日人聲鼎沸，但受疫情影響，已從5月15停業至今。近日有民眾在臉書社團《我是萬華人》貼出一張照片詢問，「有人知道星聚點是裝潢還是要關掉了？」今有消息傳出，業者已決定歇業退租，並將內部設備搬空撤出。

已開業10年的星聚點傳出歇業消息，讓許多民眾感到震撼，網友紛紛表示，「天啊」、「看看到年底會倒多少店家」、「賺10年，休兩個月就倒？」、「小時候很常去QQ」、「政府疫苗就龜速，全面解封遙遙無期」。但也有人指出，公司早在疫情前就有付薪水與縮短營業時間問題。

根據業者官網資訊，僅透露「因應政府防疫政策，5/15起各分館暫停營業，恢復原正常營業時間將另行公告」。官方目前尚未正式發布歇業聲明，但Google地圖上顯示「永久停業」，至於星聚點台北旗艦館、板橋、復興館營業資訊則顯示「暫時關閉」。