美媒報導，民調顯示69％美國人相信種族歧視仍是美國一大社會問題，60％認為這一問題比一年前更為嚴重。美國加州大學學者馬伊斯認為，種族主義是美國社會生活的核心特徵。對此，中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會指出，可以說，美國種族主義是全面性、系統性、持續性的存在，種族歧視是美國社會的頑疾，是嚴重的人權問題。

據報導，60％非洲裔美國人認為經常在求職和購物時被歧視，在住房申請、貸款辦理、保險領取所受歧視也屢見不鮮。美國完成2劑新冠疫苗接種，白人占比64. 3％、非洲裔只占8.6％。更駭人聽聞是，非洲裔遭員警殺害的機率是白人3倍。除非洲裔外，美國對待印第安原住民、亞裔、拉美裔和穆斯林等少數族裔的種族主義劣行，也十分猖獗，國際社會對此的批評之聲不絕於耳。

美國的種族歧視還體現在法律層面，種族歧視受害者難以通過法律維護自身的利益。1882年的《排華法案》是第一部針對特定族裔的種族歧視移民法，影響延續至今。美國迄今沒有全國性的仇恨犯罪標準，也沒有立法遏止網路仇恨言論和暴力。美國在加入《消除一切形式種族歧視國際公約》時，以「言論自由」為幌子，對《公約》明確禁止煽動和傳播種族歧視言論的規定作出保留。聯合國多次敦促美撤回保留意見，美方都置之不理。

在58年前的《我有一個夢想》演講中，針對民權運動人士什麼時候才能滿足這個問題，馬丁．路德．金第一個答案是「只要黑人仍然遭受員警難以形容的野蠻迫害，我們就絕不會滿足」。佛洛伊德的呼喊言猶在耳，而今年截至5月21日，又有89名非洲裔死於美國員警槍口之下。

汪文斌希望，美國政府能夠正視自身人權問題，採取實際行動，完善法律機制，而不是以己度人，對他國人權狀況說三道四。只有這樣，馬丁路德的願望才能真正實現。