暑假來了，台中市第一警分局推出暑期青春專案「挺青春，趁現在」網路抽獎活動，呼籲宅在家中的青少年朋友「反毒、反霸凌、反援交、反詐騙、反賭博、反幫派」，防止歹徒藉由網路及毒品控制學子們的身心而誤觸法網，並呼籲民眾一起支持青少年朋友走向正確人生道路。

警一分局表示，平日在臉書粉絲專頁及官網，提供犯罪預防知識及預防方法資訊外，在暑假期間為強化保護少年朋友身心健全發展，希望藉由鄉民力量一起幫助青少年「反毒、反霸凌、反援交、反詐騙、反賭博、反幫派」，「挺青春，趁現在」網路抽獎活動，提升民眾對於青春專案的重視，落實法治教育。

警一分局邀請民眾，只要上網留言給予青少年族群們留一句支持與鼓勵的話、按讚及分享活動貼文，標籤tag臉書2名好友，一起來關心青少年朋友，便有機會獲得真空保溫瓶、飛斜背包及LED檯燈筆筒等15項精美好禮。

「挺青春，趁現在」抽獎活動將於7月10日上午9時上線，呼籲民眾鎖定「台中市政府警察局第一分局」的臉書粉絲專頁參與活動，共同保護青少年。