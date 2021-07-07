曾智希公開性感美照。（業者提供）

曾智希公開性感美照。（業者提供）

曾智希狠甩7公斤體重回到4字頭，7日曝光多張性感中空泳裝照，照片中她展現極細腰線與一雙傲人大長腿，與之前爆肥模樣差很大！她得意表示：「拜託，我好不容易減下來，當然要好好秀一下！」她坦言兩年前拍完寫真飲食沒有節制，整個人變超腫，油肉全部堆積在肚子、手臂和後腰，直到今年透過偶爾運動、多喝水與代謝輔助品搭配成功回歸S號，才敢大膽穿上白色泳衣！她開心說：「而且居家防疫這段期間，我每天都在吃吃喝喝狂追劇，本來擔心會腫回去，沒想到數字沒反彈，線條還越來越緊，真的很神奇！」

性感泳衣辣照中的她穿著全白泳衣，腰部挖空露出白皙蠻腰與平坦腹部，褲底高衩設計更讓一雙大白長腿全都露，另一套白色平肩包臀洋裝，貼身剪裁更凸顯完美身材比例，曾智希開心表示：「其實白色真的是我很害怕的顏色，因為容易顯胖，而且連身泳衣又挖了一洞在肚子，只要有一點肉就沒辦法駕馭，要是以前打死我都不會穿，但自從成功消下來後，穿上這套泳衣覺得身形超完美，不僅手臂細、連鎖骨也很明顯，再加上肚子的川字線條，再也不擔心擺pose會擠出肉，整個人超有自信！」

回想過去那段心酸甩肉期，她感慨說：「以前我都很自豪可以穿到S號，但某次拍戲我竟然要穿到L號的泳衣，而且拍完後導演善意提醒我，說我泳衣背後的交叉線很多，把我的背後肉都擠出來了，整個人很像東坡肉，當下我真的超打擊，也因此有一段時間都不敢穿泳衣！」

曾智希說：「以前我甩肉都用很極端的方法，比如瘋狂健身、飲食嚴格控制，不吃甜的炸的，吃清淡、水煮、高蛋白等，但是只要一放鬆破戒就會復胖，真的很痛苦！」她表示這次回到4字頭後再也沒復胖，最主要就是搭配天然萃取的代謝輔助食品，加速代謝、幫助每天順暢排空，以健康自然的方式維持S體態。

談到疫情期間如何維持體態，曾智希大方分享：「我和大家一樣會破戒吃宵夜，尤其是追劇到很晚，嘴巴很饞就想吃零食，高熱量的爆米花或洋芋片都是我的最愛！所以除了三餐正常吃、每天喝2000cc的水、打掃家裡或幫狗狗洗澡增加運動量外，我一定會在餐前、餐後跟睡前搭配代謝輔助品。」曾智希開玩笑說：「還是我跟經紀人說，等疫情過後再來出本寫真好了！」