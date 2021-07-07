國際保險信用評等機構科法斯，最新估測亞太區經濟體2021年GDP成長率，台灣以5.6％緊隨在中國（7.5％）、新加坡（6.3％）之後，優於澳洲（5.0％）、 香港（4.8％）、馬來西亞（4.6％）、日本（2.7％） 和泰國（2.2％）。科法斯亞太區經濟研究團隊指出，在經歷 2020 年的經濟萎縮之後，亞太區主要經濟體多將呈現正增長態勢，外部需求一直是亞太經濟復甦的關鍵驅動因素。

新冠疫情大流行以來，遠程辦公和遠距學習轉的國際趨勢，推動了全球對信息與通信技術 （ICT）設備的需求，科法斯經濟研究團隊指出，最大的受益者是亞太區ICT產品的主要出口國，例如中國（年初至今成長40％）、台灣（年初至今成長21％)、馬來西亞（年初至今成長28％），新加坡（年初至今成長9％）。此外，資本投資的增加也促進電子和電氣設備的銷售。

2020年新冠疫情讓經濟和社會深受重創。與以往漸進式的淺度衰退不同，科法斯調查亞太區9個經濟體和13個行業中的2500餘家企業，主要調查內容為疫情期間的企業收款經驗和信用管理狀況，結果當年的全球企業逾期付款情況有所改善，平均逾期付款時間降至五年來的最低點，原因是政府強有力的疫情紓困政策，這部份台灣政府幾乎作到最足、最滿，2020年台灣經濟成長率是少數亞太區維持正成長的經濟體，2021年科法斯進一步估測可達5.6％。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良(Bernard Aw)表示，科法斯的基準情景假設2021年下半年不會出現新一波的新冠肺炎感染，並且疫苗接種率的提高，將改善復甦的彈性。惟，他仍認為，經濟復甦還面臨著不斷上升的風險，目前的環境仍難以完全預測。