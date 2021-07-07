證券分析師陳杰瑞表示，台股7日開盤走低，即使尾盤急拉，惟終場仍小跌62.38點，收在17850.69點。就量價結構觀察，由於並未爆大量，故不像是大盤要轉弱的訊號，且日KD指標持續在高檔鈍化，顯示台股短線仍可偏多看待。

不過，有鑑於加權指數已在高檔，一旦大盤跌破5日均線，投資人就應提高警覺，若日KD交叉向下，就建議出脫手中持股。台股強勢族群目前容易急漲急跌，近期操作仍應以短打強勢股為主。

個股方面，本周納入投資組合的長科*，5月營收首度突破10億元，再創單月歷史新高紀錄，股價7日亮燈漲停，創近兩年來新高。

選股方面，航運、鋼鐵股價急殺是造成台股7日大盤不強的最主要原因，尤其貨櫃三雄同步下挫，長榮甚至亮燈跌停，萬海的KD指標也連兩日交叉向下，僅剩陽明技術面並未明顯轉弱，近期航運資金有退出的跡象，連帶鋼鐵股也受到拖累。

展望後市，預期電子股近期將會優於傳產股，建議投資人可將資金投入電子股，強勢族群則包括二極體、IC設計、第三代半導體等。