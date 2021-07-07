逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:292021/07/07 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，強勢股股價漲高後已充分反映獲利，漲多族群已難再吸引買盤，尤其波段漲幅與乖離已大的個股7日紛紛出現大幅度回檔，包括航運三雄長榮、陽明、萬海等，逢高可提前減碼，操作上宜謹慎。 目前輪動架構已換由同步族群領軍，主流開始不明確，以個股表現為主，電子族群接棒，布局上除高殖利率族群外，也可留意晶相光、北基、南仁湖、新唐等個股。 個股方面，本周納入投資組合的富鼎，MOSFET可望蘊釀漲價行情，股價有望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #萬海 #晶相光 #富鼎 #北基 #長榮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:392021/07/06 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/07/06 財經 1分鐘讀財經》航運狂吞50％成交量 投資專家3字警告 08:202021/07/07 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 00:032021/07/07 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 17:112021/07/06 財經 《台北股市》蕭乾祥：H2台股兩好兩壞 指數上看18600 11:092021/07/07 財經 《盤中解析》航海王衝鋒 驚見萬八 10:182021/07/06 財經 《盤後解析》航運股有雜音 輕觸萬八收黑 15:072021/07/06 財經 航運股成交占比5成 投資專家示警：不健康 04:102021/07/07 財經要聞 航海王領軍 台股閃見萬八 04:102021/07/07 財經要聞 《集中市場》內資高檔倒貨 三大法人賣超33.09億元 15:242021/07/06 財經 財經熱門新聞 《大賣空》主角狂喊「崩盤論」 專家聽不下去開嗆了 - 財經 大老闆真股神 她買聯亞藥6年賺20億 他把千金股當提款機 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 《期貨》期交所調高長榮期貨、選擇權契約保證金 - 財經 - 時報資訊 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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