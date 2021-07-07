逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，強勢股股價漲高後已充分反映獲利，漲多族群已難再吸引買盤，尤其波段漲幅與乖離已大的個股7日紛紛出現大幅度回檔，包括航運三雄長榮、陽明、萬海等，逢高可提前減碼，操作上宜謹慎。

目前輪動架構已換由同步族群領軍，主流開始不明確，以個股表現為主，電子族群接棒，布局上除高殖利率族群外，也可留意晶相光、北基、南仁湖、新唐等個股。

個股方面，本周納入投資組合的富鼎，MOSFET可望蘊釀漲價行情，股價有望續攻。