桃園闊別54天終迎來「嘉玲」，但僅曇花一現，7日確診數暴增至2位數達11人，市長鄭文燦也不諱言「連我自己也嚇一跳」，其中國軍桃園總醫院再增4家屬、1病患確診，累積45人染疫，市府強調都是居隔產生的案例，目前積極會商研議國軍桃園總醫院重啟時間。另中壢旅宿王女友也確診，該傳播鏈25人染疫。

雙北疫情爆發以來，桃園市從5月13日開始出現4例本土確診病例，6月3日單日30例達高峰，6月25日10例後，都維持個位數，7月6日終迎來「＋0」，但7日又暴增達11例，鄭文燦也不諱言：「今天看到11個確診，連我自己都嚇一跳！」強調要戒慎恐懼處理每一個案件。

衛生局長王文彥指出，桃園國軍總醫院新增5名確診者，案15229、15230、15231、15232，是24日確診陪病者（案14398）的同住家屬，另外案15215是9病房病患，和25日確診的女病患（案14563）同病室，5人都是隔離14天後期滿採檢確診，無其他接觸者。

國軍桃園總醫院累積有3名護理師、15名病患、11名看護及16名相關家屬，共45人染疫，其中5例在新竹縣（1病人、4家屬）。

因國軍桃園總醫院清零14天期限到9日，外界關心是否能如期在10日恢復營運，王文彥認為還要再觀察，目前新增確診者都是居家隔離產生的案例，沒有其他新個案，所以這兩天會再跟中央流行疫情指揮中心北區指揮官，一起到現場去了解狀況後再決定，目前積極多方會商。

「中壢旅宿王」李姓男子（案14590），6天住遍8旅宿，其女友被匡列隔離，也是14天期滿採檢，7日確診（案15218），累計中壢超級傳播鏈有25人染疫。另外案15205是台北果菜市場確診者家屬，案15233是南投友人確診後開始居隔，總計8人是居隔期滿採檢確診。

王文彥另外提到，桃園有2例分別是到台北就醫確診，其中案15204因病在台北某醫院住院，隔壁床6月29日確診而染疫；案15206則是另一間醫院門診病患，固定每月回診治療，特別的是6月29日陰性、5日採檢陽姓、CT值36.7，三採陽性，但四採又轉陰性，醫院整體評估還是判定確診，理論上不會傳染，仍匡列陪病者居家隔離。

而案15207是在新竹工作的同事確診後，6月26日開始被匡列居家隔離，1日出現喉嚨不適症狀，採檢確診，因確診前7天還是有接觸者，已匡列7家屬居家隔離中。

鄭文燦說，桃園一直採取居家隔離結束前，都需要進行二採，就算病毒量較低、CT值很高、已經不具有傳播力，桃園也會進行二採，只要是陽性，就列為確診案件來公告，精準防疫不漏接每顆球，只有不斷地清零，才能讓社區零風險，中斷可能的傳播鍊。

桃園市政府指出，桃園新增11例本土案例，年齡介於不足10歲至80多歲之間，位於桃園2、中壢2、楊梅1、龜山1、龍潭1、大溪4。