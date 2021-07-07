中國新聞網7日報導，7日是「七七事變」爆發84周年紀念日，中國河北宛平、江蘇南京等多地舉行紀念活動。

1937年7月7日夜，日軍藉口一名士兵「失蹤」，要求進入宛平縣城搜查，遇到中國守軍嚴辭拒絕。日軍遂向中國守軍開槍射擊，炮轟宛平城。這就是震驚中外的「七七事變」，又稱「盧溝橋事變」。「七七事變」是日本帝國主義全面侵華戰爭的開始，也是中華民族全面抗戰起點。

由中共瀋陽市委宣傳部、瀋陽市教育局主辦的「樹愛國之心 立報國之志──銘記七七事變爆發84周年」全國紅色博物館聯動系列活動，7日在瀋陽「九．一八」歷史博物館殘曆碑廣場舉行。

瀋陽「九．一八」歷史博物館團委書記韓嘯說，歷史是最好的教科書。如今，人們不應忘卻民族苦難的慘痛記憶，更應珍惜來之不易的和平，傳承彌足珍貴的抗戰精神。

當天，位於南京江東門的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，12名社會各界代表撞響館內和平大鐘，緬懷在戰爭中逝去的生命。

「過去，我常陪著父親來參加紀念館的紀念活動。」南京大屠殺倖存者李高山之子李真銘如今已60多歲。他說，自從父親去世後，自己就代替他成為紀念館的紫金草志工，繼承他的使命，向人們講述歷史、傳達珍惜和平的聲音。

7日上午，石家莊市在解放廣場組織了防空警報試鳴啟動儀式。河北在7月7日舉行防空警報試鳴活動已有多年。參加活動的石家莊市第五十一中學學生李雯雯說，入學以來，學校每年都開展相關活動。在她看來，今天的和平來之不易，作為學生，要銘記歷史，努力學習。