韓劇《機智醫生生活》第二季熱播中，劇中曾播出有像長腿叔叔的好人，替病人付清醫療費用，讓觀眾看了感到暖心；國民初戀秀智（裴秀智）過去經常低調做愛心，近日又被韓媒爆出，她透過「生命分享實施本部」機構得知一名早產兒心肺有問題，居然悄悄捐贈心臟手術費用，善舉曝光引起熱議。

秀智2010年以女團missA出道，高顏值加上穠纖合度的好身材，更年年登上全球百大美顏排行榜，在演出電影《初戀築夢101》後，素顏演出還讓她獲得「國民初戀」封號；在團體解散後，秀智積極精進演技，近年工作重心幾乎放在拍戲上。

而秀智昔日多次被發現悄悄捐款，讓粉絲驚呼「女神人美心也美」，據韓媒報導指出，秀智從2016年起就幾乎每年，固定捐款給幫助罕見疾病兒童的「生命分享實踐本部」；另外還有其他需要幫助的單位，像是「Let’s share the heart」活動、「韓國未婚母親支援網路」及「全國災害救助協會」等等。

今（7）日秀智又被爆出，5月時她透過「生命分享實施本部」得知有一名今年初來到這世界的早產兒，心和肺有問題，媽媽身體狀況不好，疑似經濟也不寬裕，她二話不說默默付清早產兒心臟手術費用；該機構也證實，5月時有和秀智聯絡過，而早產兒手術很成功，目前留院觀察中。

許多網友看到秀智多年來的善舉，近期又像是長腿叔叔故事低調幫助他人，都相當感動，紛紛大讚「這才是真女神」、「希望受到秀智幫助的人，未來都能很順遂」、「人美心也美的代表啊」、「秀智和IU一樣都一直低調行善啊，捐的錢可能比我到現在賺的還多」。