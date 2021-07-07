北市公有停車場月票向來熱門，若為當地里民還可享有專屬優惠，但過往都要親自檢附相關文件，前往停車場辦理身份驗證，北市停車管理工程處考量疫情期間不便外出，於9日推出「里民優惠身分線上自動驗證」系統，線上即可驗證設籍狀況，登記1次即享每月自動驗證，再也不必每6個月重辦一次。

疫情期間，停管處考量接觸風險，先是將過往現場排隊的月票抽籤方式改為線上進行，中籤再後以簡訊告知，可選擇線上或到場付款，若有里民優惠資格者，需於付款前備妥相關文件至各停車場辦理身分驗證，每次身分驗證有效期限為6個月，逾期應則要重新辦理。

停管處表示，為避免民眾忘記身分驗證有效期限日，便與民政、資訊局合作整合系統，里民優惠身分只要線上申請1次，系統即會每月持續自動驗證，民眾無需再備妥相關文件至各停車場辦理身分驗證，也不必6個月就重新申請1次，免除到場驗證之不便及降低接觸風險。

停管處提醒，因系統目前是透過北市戶統系統驗證身分，必須設籍北市又為特定里的民眾才能申請，該系統將自9日中午12時正式上線，19日前要完成上網登記（網址：https：／／monthtkt.pma.gov.tw／park／ ）。另為配合系統啟用，「停車月票登記及抽籤」網站當日上午10時至12時將關閉進行改版作業。