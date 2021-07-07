櫃買中心7日表示，為增加投資人商品選擇，並提升槓桿交易商業務競爭力，櫃買中心於110年7月7日開放槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易。

櫃買中心表示，本次開放的商品範圍中，連結國外個股或ETF的標的，須為期貨交易法第5條期貨商得受託從事國外期貨交易契約之標的；連結國外股價指數之標的，則以德國 DAX指數（DAX 30）、道瓊工業平均指數（DJIA）、標準普爾500指數（S&P 500）、納斯達克100指數（NASDAQ 100）、日經225指數（Nikkei 225）及恆生指數（HIS）等指數為限；白銀部分則須為市場廣泛採用並可透過公開資訊取得的白銀現貨價格（市場代號XAG/USD）。

櫃買中心指出，本次業務開放將有助槓桿交易商業務推展，並可滿足投資人從事外國股價及白銀差價契約交易的需求。槓桿交易商應配合新制訂定客戶保證金控管制度，並加強內部稽核，透過槓桿倍數上限及帳戶停損措施，落實交易風險管理；櫃買中心提醒投資人應選擇國內合法經營的槓桿交易商，並於交易前審慎評估商品投資風險。