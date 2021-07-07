POS廠飛捷(6206)今（7）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息4元，其中以盈餘配發3.5元、資本公積配發0.5元。會後董事會決議7月22日除息交易，以今日收盤價69.6元計算，現金殖利率達近5.75％，現金股利預計8月27日發放。

飛捷此次股東會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長林大成、總經理徐嘉宏、子公司上海飛懋董事長王薇薇、逸華投資有限公司，3席獨董為政大商學院經營管理碩士學程執行長邱奕嘉、仰德集團總管理處副執行長謝漢章、信邦總經理梁偉銘。

飛捷受新冠肺炎疫情延燒全球，重創零售餐飲業影響，2020年合併營收44.32億元、年減16.84％，為近7年低點。歸屬母公司稅後淨利5.89億元、仍年減19.94％，為近9年低點，每股盈餘（EPS）4.12元則創新低。

不過，飛捷指出，去年POS業務雖受疫情影響下滑，但較高毛利的觸控平板（Panel PC）及行動POS（mPOS）營收反而逆勢成長，應證產品線多樣化重要性，亦凸顯飛捷產業線、應用領域擴張、朝多元垂直應用發展政策成效顯現。

飛捷2021年前5月自結合併營收17億元、年減9.32％，為近8年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利0.86億元，季減19.29％、年減57.87％，為近13年低點，每股盈餘0.6元。董事長林大成坦言，由於零組件缺料影響，使上半年營運表現不佳。

飛捷指出，目前歐洲、美國及亞太等地的訂單需求均不錯，尤以歐美及中國大陸因疫情相對趨穩、經濟活動復甦，帶動需求明顯轉強。然而，零組件缺料導致供給跟不上需求，如今已成為產業全面性問題，預期影響要到明年才會趨緩。

飛捷坦言，第二季取得料件僅能滿足5成訂單需求，導致上半年營運狀況不佳。公司對此除積極採購調貨外，亦透過變更設計、增加替代料選擇彈性，盡力降低缺料影響、滿足客戶需求，目前效益已逐漸顯現，預期7月可望提升至7成，後續希望能進一步提升。

由於各地區訂單需求良好，配合全力加強供貨彈性、降低缺料造成的在手訂單出貨遞延狀況。林大成預期，飛捷第三季營運可望優於第二季，第四季訂單需求目前看來也不弱，認為今年營運應不會比去年差，缺料為主要影響變數，將持續致力降低影響程度。