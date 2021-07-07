喬山(1736)2021年6月合併營收22.7億元，年增6%，上半年營收計138.4億元，年增24%。喬山指出，依目前市場狀況來看，家用健身器材雖會因為使用者回到健身房運動而導致需求趨緩，惟家用市場仍是龐大的商機所在，喬山持續推出新產品及開發新通路搶佔市場，預估第三季家用新產品開始出貨，效益將可逐漸顯現。

據美國媒體報導，隨著疫苗注射普及Covid-19限制放寬，健身房取消了戴口罩政策，越來越多的人返回健身房。截至五月底美國健身房的客流量已恢復到2019年同期的94% 。而在這一波健身房快速復甦的浪潮下，平價健身房品牌有著相對更好的優勢，客流量的增長也更明顯，以健身房品牌Planet Fitness為例，其全美各地健身房已幾乎全部恢復營業，與2019年同期相比，會員流量更已呈現正成長。

另一些產業消息則為英國The Gym Group，該集團將投入3100萬英鎊在接下來的18個月內開設40家健身房。歐洲最大健身房 Basic Fit 雖然在疫情期間流失了15%的會員，但目前每月新會員數快速增加，其CEO也樂觀的預估今年底前會員數會回到疫情前的水準。歐美疫情解封並且在健身房金流穩固之後，接下來的擴張及器材汰舊換新需求將陸續開出。六月份已見到喬山商用器材營收年增長43%，預計下半年可持續大幅度的彈升。