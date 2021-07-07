環球晶(6488)六月合併營收達54.1億元，月成長幅度12.5%，年增加幅度6.8%。環球晶圓今年第二季合併營收達152.1億元，與第一季相較增加2.7%，較去年同期上升11%，單月營收及單季營收雙雙創下歷史第三高的佳績！今年上半年環球晶圓的累計合併營收一舉突破300億大關，較去年同期增加10.3%。

展望下半年，環球晶表示，半導體產業鏈隨疫苗施打，全球經濟活動逐漸緩慢復甦，加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習/工作帶動PC、平板需求攀高，5G滲透率擴大亦促進產品規格提升誘因，半導體需求量持續向上增加，今年的環球晶圓產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。

由於8吋、12 吋晶圓供需仍失衡，多家外資接連調升環球晶目標價，最高喊至1050元，激勵環球晶股價擺脫頹勢，在6月營收再報佳績下，股價有機會挑戰上周創下的歷史新高950元，進一步晉升「千元俱樂部」。