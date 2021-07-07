WiFi 6及5G等終端需求強勁，砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)訂單已排到年底，隨著新產能陸續開出，宏捷科預估，下半年可望比上半年好，港系外資給予宏捷科「買進」評等及目標價195元，今天三大法人同步大買，宏捷科股價逆勢收高，創下2月23日以來新高。

儘管大陸5G手機銷售不佳，且印度新冠肺炎疫情大爆發也影響中低階手機產銷，但宏捷科營運未受影響，主力產品Wifi 6、4G PA和5G PA訂單依舊滿到爆，6月合併營收攀升至3.96億元，月增4.76%、年增39.41%，創下104年9月以來新高，累計第2季合併營收為11.48億元，季增7.8%，累計前6月合併營收為22.15億元，年成長33.95%。

宏捷科表示，目前訂單已排至年底，各產品線處於供不應求，公司正加速開出新產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第3季底設備月產能可達17000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預計今年底月產能可達2萬片。

港系外資最新報告指出，基於WiFi 6、5G智慧型手機及大陸本土化策略長期有利趨勢，我們認為，宏捷科每股盈餘可望持續成長至2023年達到10.14元，意謂2020年到2023年年複合成長率為37%，給予宏捷科「買進」評等，目標價195元。

宏捷科前景看俏，今天三大法人同步買超，尤其是外資及投信，買超張數分別達3848張及1835張，成為宏捷科今天股價逆勢收高的推手。