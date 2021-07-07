飼主每個月應使用壁蝨預防藥，讓家中寵物遠離壁蝨的威脅。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前救援永和區一隻黑犬受傷，該隻犬隻因全身吸附多量壁蝨有貧血發燒症狀，經獸醫診斷為艾莉希體感染症，幸經治療後已無大礙。動保處提醒，壁蝨一旦寄生在動物身上，毛寶貝們可能得到艾利希體、焦蟲以及萊姆病等疾病，呼籲飼主要按時進行除壁蝨滴劑預防，守護毛寶貝安全。

動保處表示，該犬隻獲救時身體虛弱已有脫水情形，恐有生命危險，隨即送至動保處醫療，經檢查有貧血、發燒及食慾不振等症狀，獸醫師呂信璋擔心如果情況持續惡化，緊急為牠輸液治療狀況才能穩定下來。該犬身上未有明顯外傷及骨折，但身上吸附多量壁蝨，經獸醫師進一步檢驗確診為犬艾利希體症，初步去除壁蝨、跳蚤並投予藥物治療後毛寶貝目前已暫時回復活力。

呂信璋表示，犬壁蝨常常是許多血液寄生蟲的宿主，台灣常見經由壁蝨傳播的疾病有艾利希體、焦蟲及萊姆病等，尤其萊姆病為一種人畜共通傳染病，更應小心防範。由於焦蟲症和艾利希體症都有潛伏期，一旦在狗狗身上發現過壁蝨，後續應觀察牠們的生理狀況是否發生變化，除了食欲不佳、倦怠之外，牙艱、口腔黏膜蒼白也是一項指標，發現牠們有狀況時，應盡快就診以爭取治療時間。

動保處呼籲，所有飼主都應每月為家中毛寶貝滴藥預防壁蝨等外寄生蟲寄生叮咬，另外壁蝨吸血時會用特殊的口器刺穿宿主的皮膚，自行硬拔下來會讓口器殘留體內，增加感染犬隻疾病的風險。建議各位毛爸媽們若毛寶貝被壁蝨寄生，趕緊帶至動物醫院請專業獸醫師幫忙處理。