每個女人都希望找到對自己好且值得依賴的另一半，除了雙方個性互補，還要有忠貞不二的心，搜狐網命理專欄點名，獅子座、金牛座、摩羯座是極品好男人，自我控制力強，在感情中最經得起誘惑，一旦愛上一個人，就會用一生去守護對方。

▍1.獅子座

為了讓自己維持完美形象，獅子男做人向來很有原則，從不貪小便宜，總是腳踏實地做自己想做的事情。在感情方面，獅子男很重感情，且經得起誘惑，他們從來不會辜負對他們好的人，加上他們眼光很高，不是稍微一誘惑就會上鉤的類型，若沒有兩把刷子，他們連一眼都不會看，因此完全不用擔心獅子男會被第三者拐走。

▍2.金牛座

金牛男從不貪圖短暫的快樂，因此在面對誘惑的時候，他們會考慮得比較長遠，不會輕易出軌。他們只追求感情穩定，即使誘惑在身邊，也可以嚴正拒絕。對於愛情，金牛座堅持談細水長流的感情，若愛上一個人，他們就會認定一輩子，並用盡力量去保護對方，愛得深情又專一。

▍3.摩羯座

摩羯男若愛一個人，就會希望能跟她結婚生子，期待兩人能走到人生的盡頭，不會三心二意，即便是受到外界誘惑，他們也能憑藉初心去抵抗，不讓自己的感情出現動搖，是最忠貞不二的星座，更是所有男人學習的榜樣。雖然摩羯男是標準的工作狂，對感情有點慢熱，但面對自己喜歡的人卻很貼心，反差超級大。